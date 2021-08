RTL hat gestern den Spitzenkandidaten der drei größten Parteien eine Plattform zur Wahlwerbung gegeben - und diese nutzten die Gunst der Stunde und überboten sich mit Plänen zur Förderung Erneuerbarer Energien.CDU-Kandidat Armin Laschet will etwa den "Turbo" zünden und unteren anderem mehr Solaranlagen fördern. Die Grünen fordern gar eine Pflicht für Solaranlagen auf Neudächern und der derzeit in den Umfragen führende Olaf Scholz will gleich nach einem Wahlsieg "die Ausbauziele für Erneuerbare Energien ...

