DER AKTIONÄR hat bereits nach dem starken Jahresauftakt erklärt, dass die ADVA-Aktie schon bald in zweistellige Kursregionen vorstoßen könnte. Mittlerweile notiert die Aktie bei 15 Euro und damit seit Jahresbeginn über 100 Prozent im Plus. Grund für den heutigen Kurssprung: Der US-Konzern Adtran will den deutschen Telekomausrüster übernehmen.Getrieben durch Cloud-Anwendungen und Streaming-Dienste ist der Bedarf an Bandbreite groß. Die Investitionen in die Netzwerktinfrastruktur dürften daher auch ...

