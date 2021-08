New York (ots/PRNewswire) - Novak Djokovic hat sich der Hublot-Familie angeschlossen und befindet sich damit in einer Reihe mit legendären Sportlern wie Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt und Dustin Johnson! Wenige Tage vor Beginn der US Open hat sich die weltweite Nummer 1 des Tennissports dazu entschlossen, Botschafterin für den Schweizer LuxusuhrenherstellerEs ist uns eine besondere Ehre, den großen Novak Djokovic in unsere schöne Hublot-Familie aufzunehmen. Er ist ein Spieler, der durch seine Einzigartigkeit, seine Vorreiterrolle und seine Andersartigkeit in die Tennisgeschichte eingeht, was genau unser Motto ist. Es ist ein großer Tag für Hublot!"- Ricardo Guadalupe, Hublot CEO"Als Sportler, der vom Ehrgeiz getrieben wird, im Tennis Geschichte zu schreiben, bin ich besonders stolz auf die Möglichkeit, der Hublot-Familie beizutreten, in der sich bereits Athleten befinden, die ihre jeweiligen Disziplinen geprägt haben und zu Legenden wie Pelé oder Usain Bolt wurden. Mit Hublot haben wir noch so viel zu gewinnen, gemeinsam!"Novak DjokovicNovak Djokovic muss ich nicht vorstellen - seine Bilanz spricht für sich selbst. Der serbische Tennisspieler hat alles gewonnen: 85 Einzeltitel auf der ATP-Tour, darunter 20 Grand Slams, 5 Masters und 36 Masters 1000 sowie eine olympische Medaille. Seine Karriere führte ihn vor mehr als zehn Jahren, im Juli 2011, an die Spitze der ATP-Rangliste, eine Position, die er auch heute noch innehat... nach 337 Wochen. Er ist der einzige Spieler in der Open-Ära, der mindestens zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen hat. Und die Serie hält weiter an, denn in wenigen Tagen wird er in der nächsten Runde der US Open versuchen, seinen 21. Titel zu gewinnen und damit den Rekord an Grand-Slam-Siegen zu brechen.Novak Djokovic, bereits eine lebende Legende und immer noch auf dem Höhepunkt seines Könnens, hat beschlossen, sich der großen Familie der Hublot-Botschafter anzuschließen. Er hat viele Gemeinsamkeiten mit der Schweizer Uhrenmanufaktur Hublot, nicht zuletzt das unermüdliche Streben nach Exzellenz und Leistung. Die Hublot-Teams sind sehr stolz auf den Mann, der sich Tag für Tag als der größte Tennisspieler aller Zeiten beweist. Spiel, Satz und Sieg für "Nole" und Hublot!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1603910/Hublot_Novak_Djokovic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpgOriginal-Content von: HUBLOT SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117934/5006909