Wien (www.fondscheck.de) - ETFs liefen aktiv gemanagten Fonds in den vergangenen Jahren immer mehr den Rang ab, so die Experten von "FONDS professionell".Im Corona-Crash aus dem Frühjahr 2020 hätten versierte Manager traditioneller Portfolios ihre oft behaupteten Stärken eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Doch nun scheine es damit wieder vorbei zu sein, wie eine Auswertung von Scope zeige. In ihrem aktuellen Aktiv-Passiv-Vergleich hätten die Branchenbeobachter für acht verschiedene Kategorien analysiert, ob aktiv verwaltete Fonds oder börsengehandelte Passivpapiere besser performt hätten. Das Ergebnis: Nur in zwei von acht untersuchten Gruppen hätten Fondsmanager die Performance ihres Vergleichsindex übertreffen können. "Auch wenn die meisten weltweiten Aktienindices im ersten Halbjahr deutlich zulegen konnten, war 2021 für aktive Fondsmanager bisher ein gemischtes Jahr", fasse Scope-Analyst Florian Koch zusammen. ...

