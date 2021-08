Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Im ersten Halbjahr 2021 baute die LUNIS Vermögensmanagement AG ihr Wachstum weiter aus, so die LUNIS Vermögensmanagement AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Vermögensverwalter konnte das gemanagte Vermögen auf ca. 1,7 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr erheblich steigern. Weiterhin verzeichnete LUNIS erneut eine deutlich gestiegene Profitabilität, wie der Vorstandsvorsitzende Andreas Brandt konkretisiert: "Wir freuen uns über die überaus positive Entwicklung im ersten Halbjahr dieses Jahres, da eine annähernde Verdopplung des Ergebnisses unter den aktuellen pandemiebedingten Herausforderungen keine Selbstverständlichkeit darstellt." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...