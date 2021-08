Wien (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Impact-Investing-Spezialist Invest in Visions erweitert sein Management und hat Michael Zink zum "Chief Customer Officer" befördert, so die Experten von "FONDS professionell".Zink sei im Oktober 2020 als "Director Business Development" ins Unternehmen gekommen und rücke nun in die Führungsebene auf. ...

