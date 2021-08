Die Wiener Börse lag am Montagnachmittag weiter knapp in positiven Terrain. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.40 Uhr mit Aufschlägen von 0,04 Prozent bei 3.611,23 Punkten. Der marktbreite ATX Prime gewann ebenso leichte 0,03 Prozent auf 1.828,75 Einheiten.Konjunkturdaten vom Nachmittag brachten keine Bewegung an den Märkten. So sind die Verbraucherpreise in Deutschland im August wie zuvor ...

