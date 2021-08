Man hat den Eindruck, dass Unternehmen schlechte Nachrichten gerne nach Börsenschluss veröffentlichen, weil sie wohl der Meinung sind, die Reaktion der Börse würde dann schonender ausfallen.Im "Idealfall" Freitagabend nach 22:00. Aber so funktioniert die Börse nicht und das nicht erst seitdem sich Informationen in Sekundenbruchteilen verbreiten und per Push-Meldung auf dem Smartphone aufpoppen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...