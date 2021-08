Microsoft hat in einem Treffen mit der US-amerikanischen Regierung zugesagt, in den kommenden fünf Jahren 20 Milliarden Dollar in IT-Security zu investieren, um zum Beispiel fortschrittliche Sicherheitslösungen schneller bereitstellen zu können. Angesichts eines neuerlichen Sicherheitsvorfalls ist das auch bitter nötig.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters habe der IT-Security-Spezialist Ami Luttwak vom Unternehmen Wiz Anfang August eine Lücke in Microsofts Datenbank CosmosDB entdeckt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...