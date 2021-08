An den US-Börsen halten sich die Anleger zum Wochenauftakt zunächst mit Käufen zurück, nachdem S&P 500 und Nasdaq am Freitag positiv auf Aussagen von Fed-Chef Powell reagiert und auf Rekordhoch geschlossen hatten. Im Anlegerfokus stehen die am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und verschiedene Einzelwerte, darunter der Payment-Dienstleister Affirm. Alle aktuellen Entwicklungen zum US-Handelsstart sehen Sie im Video.

