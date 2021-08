Der Dow Jones bietet regelmäßig gute Handelsideen, auch wenn diese in der letzten Zeit meistens nach oben wahrgenommen wurden. Das muss kein Fehler sein, wenn der Kurs ja auch tatsächlich läuft. Doch es steht einiges auf dem Spiel. Der Dow Jones steht bereit und wir tun es auch. Wir sehen nämlich sehr sinnvolle Handelsmarken, an denen ein Einstieg in das Geschehen lohnend scheint. Wo unsere konkreten Order-Marken liegen, stellen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...