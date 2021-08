Der Entwickler John Szymanski arbeitete gerade an seinem Shooter "My Friendly Neighborhood", als etwas Unheimliches passierte. Szymanski löste einen Bug aus, der es so besser nicht ins Game schaffen sollte. Wie es wohl aussieht, wenn die Sesamstraße auf Counterstrike trifft? Diese Antwort hält der Ego-Shooter "My Friendly Neighborhood" bereit. Spoiler: Die Nachbarschaft ist ganz und gar nicht freundlich. Der Spieler begibt sich im First-Person-View und schwer bewaffnet in ein Haus, das optisch stark an das Kika-Programm der Neunziger erinnert. Hinter den Türen warten allerdings nicht lustig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...