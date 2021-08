Alte Börsenhasen erinnern sich: Zur Jahrtausendwende waren Umsatz oder Gewinn egal - was zählte war eine gute IPO-Story im Internetsektor. 2021 stehen nun Elektroauto-Firmen hoch im Kurs. Der bald größte E-Autobauer der Welt, Volkswagen, ist noch günstig bewertet. Doch der Tesla-Rivale Rivian will nun mit einer Hammer-Bewertung an die Börse. Die laut Presseberichten rund 80 Milliarden-Dollar-Valuation ist selbst Elon Musk zu viel. Er twitterte nun als Antwort darauf, das sei 1.000-mal verrückter ...

