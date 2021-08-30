DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 13/23 US71647NAF69 31.08.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 12/23 XS0835890350 31.08.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 13/23 US71647NAF69 31.08.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 12/23 XS0835890350 31.08.2021 HZE/EOT
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