Zum Auftakt der neuen Handelswoche werden die Regularien in China einmal mehr verschärft. Hatten in den vergangenen Wochen EdTech-Unternehmen und Internetkonzerne im Visier der chinesischen Behörden gestanden, rückt am Montag die Spielebranche in den Fokus. Die teils gravierenden Einschnitte rechtfertigt die chinesische Regierung dabei mit Gesundheitsbedenken.Minderjährige in China dürfen künftig nur noch drei Stunden pro Woche mit Online-Spielen verbringen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...