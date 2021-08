Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CA5626781028 Manganese X Energy Corp. 30.08.2021 CA5626783008 Manganese X Energy Corp. 31.08.2021 Tausch 1:1 7881

GB00BZ1G4322 Melrose Industries PLC 30.08.2021 GB00BNR5MZ78 Melrose Industries PLC 31.08.2021 Tausch 10:9 7827

CA00430K4028 Acasti Pharma Inc. 30.08.2021 CA00430K8730 Acasti Pharma Inc. 31.08.2021 Tausch 8:1 7881

