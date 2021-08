16 Jahre nach Katrina sorgt jetzt mit Ida ein neuer Hurrikan rund um New Orleans für Zerstörung. Aus dem All und von einem Flugzeug aus gibt es beeindruckende Aufnahmen des Sturms. Vor genau 16 Jahren hatte Hurrikan Katrina in der Gegend um New Orleans für massive Schäden und Hunderte Todesopfer gesorgt. Jetzt ist mit Ida ein weiterer heftiger Hurrikan im Süden der USA auf Land getroffen - mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 241 Kilometern pro Stunde. Beeindruckende Hurrikan-Aufnahmen In New Orleans ist der Strom ausgefallen, insgesamt sollen in den Bundesstaaten ...

