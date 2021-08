Straubing (ots) - Fast 6.000 Personen konnte die Luftwaffe in der vergangenen Woche in Sicherheit bringen. Doch rund 40.000 Menschen, die das Recht hätten, nach Deutschland zu kommen, befinden sich noch im Reich der Taliban. Es wird ein hartes Stück Arbeit, sie noch aus dem Land zu bekommen. Doch das ist Deutschland ihnen schuldig. Es ist also richtig, in den Nachbarländern Afghanistans um Unterstützung nachzusuchen. Diese Länder werden auch benötigt, wenn es darum geht, große Migrationsbewegungen zu verhindern. Sie müssen dabei unterstützt werden, Afghanen Schutz und Obdach zu geben, sie angemessen unterzubringen und zu verpflegen.



