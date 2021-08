DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.198,80 +0,19% +18,19% Stoxx50 3.627,71 +0,05% +16,71% DAX 15.887,31 +0,22% +15,81% FTSE Feiertag CAC 6.687,30 +0,08% +20,46% DJIA 35.475,43 +0,06% +15,91% S&P-500 4.533,38 +0,53% +20,69% Nasdaq-Comp. 15.263,46 +0,89% +18,43% Nasdaq-100 15.587,82 +1,00% +20,95% Nikkei-225 27.789,29 +0,54% +1,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,31 +20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,11 68,74 +0,5% 0,37 +44,0% Brent/ICE 73,16 72,70 +0,6% 0,46 +43,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,03 1.817,10 -0,4% -7,07 -4,6% Silber (Spot) 23,96 24,03 -0,3% -0,07 -9,2% Platin (Spot) 1.006,60 1.015,00 -0,8% -8,40 -6,0% Kupfer-Future 4,36 4,32 +0,9% +0,04 +23,5%

Die Ölpreise bauen die Erholungsbewegung der Vorwoche leicht aus. Hurrikan Ida stützt tendenziell die Preise. Von der Opec-Konferenz am 1. September erwarten die ING-Analysten keine Impulse. Nachdem sich die Preise jüngst erholt hätten, dürfte die Opec ihre Förderkürzungen wie geplant drosseln.

Der Goldpreis gibt etwas nach, hält aber die meisten Gewinne vom Freitag. Der schwächere Dollar und die Perspektive einer noch länger lockeren Geldpolitik hatten das Edelmetall nach oben getrieben.

FINANZMARKT USA

Freundlich - Die US-Börsen bauen ihre Kursgewinne im Lauf des Vormittags aus. Gleich zu Handelsstart haben S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Rekordhochs erreicht. Die Kurse profitieren noch etwas von den Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Freitag, die dahingehend interpretiert wurden, dass die Fed es mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe nicht eilig habe. Unter den Einzelwerten legen Hill-Rom gut 10 Prozent zu. Baxter International (+2,7%) will den Medizintechnikhersteller kaufen, wie informierte Personen berichten. Catalent tendieren 1,1 Prozent höher. Das Unternehmen übernimmt für 1 Milliarde Dollar die Bettera Holdings, einen Hersteller von - unter anderem - Fruchtgummis und Nahrungsergänzungsmitteln. Adtran (-16,7%) geraten mit dem geplanten Zusammenschluss mit der deutschen Adva Optical unter Druck. Die Übernahme von Via Motors, eines Herstellers von vollelektrischen Nutzfahrzeugen für Flottenmanager, beflügelt derweil den Kurs des Fintech-Unternehmens Ideanomics (+7,6%), das Kunden beim Wechsel zur E-Mobilität unterstützt. Die Techgiganten sind erneut gefragt und treiben die Nasdaq-Indizes nach oben. Apple steigen um 2,4 Prozent und Amazon um 2,5 Prozent.

Der Anleihemarkt verbucht Zulauf. Die Zehnjahresrendite sinkt um knapp 3 Basispunkte auf 1,29 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Nach einem sehr ruhigen Geschäft haben Europas Börsen am Montag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Gesprächsthema war weiter die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vom Freitag, wonach sich die Geldpolitik der Fed nur langsam ändern dürfte. Angesichts des Feiertags in London und des Wegbleibens vieler Anleger verlief das Geschäft in ruhigen Bahnen. Die August-Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen lagen im Rahmen der Erwartungen und setzten keine Akzente, und das obgleich sie auf ein 28-Jahreshoch gestiegen waren. Unter den Einzelwerten haussierten Adva Optical mit Aufschlägen von 10,2 Prozent. Im DAX tat sich bei den Einzelwerten sehr wenig. Covestro legten mit 2,1 Prozent etwas stärker zu. Bei den Nebenwerten verloren Encavis 2,4 Prozent. Der Windparkbetreiber hat zwei Wandelanleihen gekündigt. Dadurch erhöht sich die Zahl ausstehender Aktien, was eine Gewinnverwässerung zur Folge hat. Das in der Corona-Pandemie gestiegene Bedürfnis nach mehr Bewegungsfreiheit im Urlaub sorgte für gute Geschäfte beim Wohnmobilbauer Knaus Tabbert (+7,9%), der die Produktionskapazitäten verdoppeln will bis 2025. Der Umsatz soll dadurch bis auf 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Flatexdegiro legten nach einer Split-Ankündigung 3,1 Prozent zu. Der Broker will die Aktien im Verhältnis 1:4 aufteilen. Der Stoxx-Sektor der Versicherer war mit einem Minus von 0,5 Prozent der schwächste in Europa. "Die Schäden dieses Jahr sind wohl deutlich größer als zu den Erneuerungsrunden im April angenommen", sagte Heino Ruland von Ruland Research.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:44 Fr, 17:02 % YTD EUR/USD 1,1795 +0,0% 1,1797 1,1788 -3,4% EUR/JPY 129,64 +0,0% 129,50 129,61 +2,8% EUR/CHF 1,0813 +0,5% 1,0760 1,0766 +0,0% EUR/GBP 0,8574 -0,0% 0,8572 0,8575 -4,0% USD/JPY 109,92 +0,0% 109,79 109,97 +6,4% GBP/USD 1,3756 +0,0% 1,3761 1,3746 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4643 +0,0% 6,4684 6,4680 -0,6% Bitcoin BTC/USD 48.101,51 -1,6% 47.973,51 48.281,26 +65,6%

Der Dollar verharrt auf seinem deutlich schwächeren Niveau. Nachdem einige Falken des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) sich nochmals für einen Beginn des Tapering schon im September ausgesprochen hätten, schien der Markt offenbar doch noch die Hoffnung gehegt zu haben, dass auch von US-Notenbankpräsident Powell ähnliche Töne zu hören sein würden, blickt Devisen-Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank zurück. Doch mit dem Warnhinweis auf die sich ausbreitende Delta-Variante habe er sogar eher eine vorsichtigere Haltung an den Tag gelegt. Die Commerzbank schließt daraus, dass ein Tapering-Beschluss bereits im September eher unwahrscheinlich ist. Der Markt scheine dies ähnlich zu interpretieren, weshalb der Dollar gefallen sei.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Moderate Gewinne haben zu Beginn der neuen Handelswoche die Börsen in Ostasien und Australien verzeichnet. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole als Stimmungsaufheller. Powell hatte am Freitag kein klares Signal gegeben, wann die Fed mit der Reduzierung ihrer Anleihekäufe (Tapering) beginnen könnte. In Tokio zeigten sich vor allem die allgemein als stark zinsreagibel geltenden Technologiewerte mit Aufschlägen. So erhöhten sich Renesas um 3,1 Prozent und Panasonic um 1,7 Prozent. Angeführt wurde die Gewinnerliste von den Schiffsbauwerten. Hier ging es für Nippon Yusen um 2,8 Prozent nach oben. Bei den Autowerten legten Nissan Motor um 1,8 Prozent zu. In Hongkong zeigten die zuletzt volatilen und oft richtunggebenden Technologiewerte eine uneinheitliche Tendenz. Während Alibaba um 1,0 Prozent stiegen, verloren Tencent weitere 0,8 Prozent. Hier belastete die Nachricht, dass Peking die Notiz chinesischer Unternehmen an ausländischen Börsen durch ein neues Regelwerk erschweren oder gar verbieten wolle, hieß es. Die australische Börse profitierte von guten Zahlen von Fortescue (+6,6%). Der Bergbaukonzern hat im Geschäftsjahr den Gewinn verdoppelt und einen starken Ausblick gegeben. Für BHP (+2,5%) und Rio Tinto (+3,1%) ging es im Fahrwasser ebenfalls aufwärts. Der Sektor lag mit einem Plus von 2,7 Prozent an der Spitze. Im Technologiesektor verloren die Aktien von Altium 14 Prozent. Das Softwareunternehmen hat den Zeitplan für sein angestrebtes Umsatzziel nach hinten verschoben. In Seoul schoben Gewinne bei Stahl- und Bauwerten den Markt an. Teilnehmer verwiesen auf einen erhöhten Risiko-Appetit ausländischer Investoren nach den Powell-Aussagen. Die Aktie des Stahlkonzerns Posco verbesserte sich um 5,4 Prozent und für GS Engineering & Construction ging es um 6,9 Prozent nach oben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

ADVA

hat ein Übernahmeangebot von dem US-Konzern Adtran im Wert von 14,98 Euro je Aktie erhalten. Die Adva-Aktionäre sollen für jede Aktie 0,8244 Stammaktien einer neuen Holdinggesellschaft erhalten, die im Zuge der Transaktion entsteht und sowohl an der Nasdaq als auch an der Frankfurter Börse notiert sein soll, wie die Unternehmen mitteilten. Die Holding soll nach Abschluss der Transaktion in Adtran Holdings Inc. umbenannt wird.

CUREVAC

hat einen Studien-Erfolg bei einem Medikament auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, haben präklinischen Daten erstmals die erfolgreiche Anwendung des mRNA-kodierten Transkriptionsfaktors HNF4 alpha (Hepatozyten-Kernfaktor 4 alpha) in der Behandlung von Leberfibrose und -zirrhose gezeigt. HNF4 alpha ist ein wichtiger Schlüsselregulator des Leberstoffwechsels, dessen Spiegel mit Fortschreiten der Krankheit nachweislich abnimmt.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern hat der Mongolei laut einem Zeitungsbericht ein Angebot gemacht, um die Erschließung einer Kupfermine in der Wüste Gobi zu beschleunigen. Der britisch-australische Konzern sei bereit, die Zinssätze für Darlehen an Ulan Bator zu senken, mit denen die Mongolei ihren Anteil an den Baukosten für das 6,57 Milliarden US-Dollar teure Projekt finanziert, schreibt die Financial Times unter Berufung auf einen Brief an den mongolischen Premierminister Luvsannamsrain Oyun-Erdene.

PAYPAL

August 30, 2021

Der US-Zahlungsdienstleister Paypal prüft die Möglichkeit, eine Aktienhandelsplattform für seine Nutzer einzuführen, berichtet CNBC unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Die Plattform soll es den Nutzern ermöglichen, mit einzelnen Aktien zu handeln. Der Schritt würde auf die Einführung des Handels mit Kryptowährungen durch Paypal im vergangenen Jahr folgen.

PFIZER

hat positive Ergebnisse in einer Phase-3-Studie zum Neurodermitis-Medikament Abrocitinib erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Studie ihre co-primären und wichtigen sekundären Wirksamkeitsendpunkte erreicht und gezeigt, dass Abrocitinib im Vergleich zu Dupixent von Regeneron und Sanofi in jeder bewerteten Wirksamkeitsmessung statistisch überlegen war und ein Sicherheitsprofil hatte, das mit früheren Studien übereinstimmte.

