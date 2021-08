Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 30 août/August 2021 The common shares of Telecure Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Telecure Technologies Inc. ("Telecure") is a health information technology company that provides complete telemedicine and telehealth services for the betterment of patients and offers doctors tools to better manage their clients. Telecure is focused on developing innovative approaches that combine human skill-based expertise with emerging technologies for the healthcare industry for the purpose of improving the efficiency of services provided by healthcare professionals by unlocking the value of technology.

_________________________________

Les actions ordinaires de Telecure Technologies Inc. ont été approuvées pour inscription à la cote du CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Telecure Technologies Inc. (« Telecure ») est une entreprise de technologie de l'information sur la santé qui fournit des services complets de télémédecine et de télésanté pour le mieux-être des patients et offre aux médecins des outils pour mieux gérer leurs clients. Telecure se concentre sur le développement d'approches innovantes qui combinent une expertise basée sur les compétences humaines avec des technologies émergentes pour le secteur de la santé dans le but d'améliorer l'efficacité des services fournis par les professionnels de la santé en libérant la valeur de la technologie.

Issuer/Émetteur: Telecure Technologies Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): TELE Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 84 321 035 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 16 615 992 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 87931L 10 4 ISIN: CA 87931L 10 4 0 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 31 août/August 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for TELE. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com