Taiwan Plus (Taiwan+), die erste englischsprachige internationale Streaming-Plattform von Taiwan, wurde am 30. August von Vizepräsident Lai Ching-te, Legislative Speaker (Sprecher des gesetzgebenden Rates) You Si-kun, Kulturminister Lee Yung-te, Central News Agency (CNA) Chairman Liu Ka-shiang, CEO von Taiwan+ Joanne Tsai und Botschafterin Jasmine E. Huggins der Botschaft von Saint Kitts und Nevis am National Taiwan Museum in Taipeh veröffentlicht.

Taiwan's Vice President Lai Ching-te (center) waves to the audiences at the launch party of Taiwan+, the first English-language international streaming platform of the nation on Monday. The Central News Agency Chairman Liu Ka-shiang (from right), H.E. Ambassador Jasmine E. Huggins of Embassy of Saint Christopher and Nevis in Taiwan, Culture Minister Lee Yung-te, Legislative Speaker You Si-kun, Taiwan+ CEO Joanne Tsai along with Taiwan+ News Center Director Divya Gopalan attended the event held at National Taiwan Museum. (Photo: Business Wire)