Das Solana-Netzwerk und ihr SOL-Token befinden sich massiv im Aufwind. Am Montag knackte der Token die 100-Dollar-Marke, erreichte knapp 117 und pendelt aktuell um 110 Dollar. SOL ist der Senkrechtstarter unter den großen Kryptowährungen - eine Position übrigens, die sich der Token innerhalb von nur einem Monat erarbeiten konnte. Am Montag hat sich SOL laut Coinmarketcap an Rang 8 der wertvollsten Kryptowährungen gesetzt. Dabei weist Solana eine Marktkapitalisierung von 32 Milliarden Dollar auf. Rang 7 dürfte schnell erreicht werden, diesen Rang besetzt aktuell ...

