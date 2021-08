Die Tech-Rally treibt die Rekordjagd an der Wall Street weiter an. Sowohl die wichtigsten technologieorientierten Börsenbarometer als auch der breit gefächerte S&P 500 erklommen am Montag im Handelsverlauf Höchststände. Zuletzt hatten gelassene Aussagen der US-Notenbank in puncto Geldpolitik für frischen Schwung gesorgt.Unter den Tech-Indizes gewann der viel beachtete Nasdaq 100 rund 1,1 Prozent auf 15.605 Punkte. Das neue Rekordhoch liegt derweil bei 15.620 Zählern. Der umfassendere Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...