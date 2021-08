Diesen Effekt nutze ich zum Monatsende

Anzeige / Werbung Anleihenstärke durch Kapitalströme aus Sparplänen zum Monatsende Zyklische Effekte im kurzfristigen Bereich rühren zum Beispiel von Sparplänen, und den daraus resultierenden Kapitalströmen, oder haben mit Abrechnungs- und Hedge-Prozessen zu tun. Im hiesigen Fall nutze ich jeden Monat den Effekt, nach dem der US-Anleihenmarkt zum Monatsende zur Stärke neigt. Der Effekt ist über Jahrzehnte (durch verschiedene Marktphasen) vorhanden, und lässt sich systematisch mit einem Kurzfrist-Trade handeln. Laut Regelwerk erfolgt der Einstieg zu Handelsbeginn am letzten Handelstag des Monats (TDOM). Für die Umsetzung des Trades nutze ich in unserem Portfolio heute folgendes Produkt von Morgan Stanley: T-Bond Long

WKN: MA3V9R

Basis: 149,3535

Einstieg: Market zur Eröffnung

Exit: zeitbasiert zum ersten Handelstag des neuen Monats Enthaltene Werte: DE0009652644,US12573H2601

Disclaimer:

