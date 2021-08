The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.08.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2021



ISIN Name

LU0064405334 DEKALUX-USA TF INVESTMENT

LU0062624902 DEKALUX-DEUTSCHLAND TF(A) INVESTMENT

LU0062625115 DEKALUX-EUROPA TF (A) INVESTMENT

XS1105680703 UBS AG LONDON 14/21 MTN

DE000RLP0603 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2014

DE000LB01ZP3 LBBW STUFENZINS 15/21

US565849AL02 MARATHON OIL 2025

USU83223AL88 SMITHFIELD FDS 2021 REGS

DE000HLB2W89 LB.HESS.THR.CARRARA09O/20

DE000HSH41E3 HCOB MM IX 15/21

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de