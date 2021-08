The following instruments on XETRA do have their first trading 31.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.08.2021Aktien1 CA3686501071 Gemina Laboratories Ltd.2 US48215A1079 Just Another Acquisition Corp.3 CA5626783008 Manganese X Energy Corp.4 GB00BNR5MZ78 Melrose Industries PLC5 CA00430K8730 Acasti Pharma Inc.Anleihen1 XS1640676885 Fantasia Holdings Group Company Ltd.2 XS2181037230 Fantasia Holdings Group Company Ltd.3 US808513BT10 Charles Schwab Corp.4 XS2382274376 Agile Group Holdings Ltd.5 XS2379669299 SDG Finance Ltd.6 XS2378344456 SDG Finance Ltd.