Der tropische Wirbelsturm Ida hat offenbar die Ölbohrplattformen von Royal Dutch Shell im Golf von Mexiko weitgehend verschont. Der Energieriese habe das betroffene Gebiet bereits überflogen und konnte an den Bohrinseln bisher noch keine Schäden feststellen. Man werde nun die Anlagen genauer unter die Lupe nehmen und prüfen, wann die Ölförderung fortgesetzt werden kann. Ida sorgte indes nicht für größere Preisbewegungen an den Ölmärkten. Mit den Kursen von Brent, WTI & Co ging es gestern sogar ...

