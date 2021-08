Börsenaltmeister George Soros warnt Anleger vor einer Schnäppchenjagd bei angeschlagenen chinesischen Aktien. Die Regulierungsbestrebungen der Regierung in Peking scheinen noch lange nicht abgeschlossen und könnten die Aktien noch weiter belasten.Zwar habe China in der Vergangenheit eine Fülle von Schwierigkeiten stets überstanden. Mit dem zunehmenden Würgegriff von Präsident Xi Jinping über die Privatwirtschaft sei die Lage nun jedoch anders, schrieb der Milliardär in einer Kolumne für die Dienstagsausgabe ...

