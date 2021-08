DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Delivery Hero's koreanische Tochtergesellschaft Woowa liefert Rekord von 100 Millionen Bestellungen innerhalb eines einzigen Monats



31.08.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Baedal Minjok (Delivery Hero's App in Südkorea, betrieben von der Tochtergesellschaft Woowa) verarbeitete im August 2021 100 Millionen Bestellungen

Delivery Hero glaubt fest an das Potenzial des koreanischen Marktes und sieht weiteres Wachstum voraus

Einer der wichtigsten Investitionsbereiche für Delivery Hero und Woowa in Korea ist der eigene Lieferdienst, mit dem Ziel, dessen Auftragsvolumen im Dezember 2021 auf 15 Millionen Bestellungen zu erhöhen

Berlin, 31. August 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute einen neuen Rekord von Bestellungen ihrer koreanischen Tochtergesellschaft Woowa bekannt. Als Betreiber der größten Online-Plattform für Essenslieferungen in Südkorea ("Baedal Minjok" oder "Baemin") hat Woowa[1] im August 2021 100 Millionen Bestellungen ausgeliefert. Delivery Hero ist besonders stolz auf diesen Rekord, da er ein weiterer Beweis für das große Potenzial des koreanischen Marktes ist und die starke operative Leistung von Woowa unterstreicht.

Niklas Östberg, CEO und Co-Founder von Delivery Hero: "Wir haben schon immer ein enormes Potenzial sowohl in Woowa als auch im koreanischen Markt insgesamt gesehen, und das Wachstum der Bestellzahlen gibt uns Recht. Wir hatten einen fantastischen Start in die Partnerschaft mit Woowa - mit einem herausragenden Erfolg bei der Einführung eines eigenen Lieferdienstes sowie einer neuen multivertikalen Benutzeroberfläche, die das Kundenerlebnis verbessert. Dies hat nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für Fahrer, Restaurants, lokale Unternehmen und das gesamte Ökosystem einen Mehrwert geschaffen. Wenn wir uns die Anzahl an Bestellungen in Kora anschauen, wird deutlich, wie hoch das Wachstumspotenzial in vielen unserer internationalen Märkte ist."

Korea profitiert sowohl von einem großen Pool an Tech-Talenten als auch von einem innovativen Mindset und führt die Transformation der Lieferindustrie an. Delivery Hero und Woowa haben gemeinsam stark in den Ausbau des eigenen Lieferdienstes in Südkorea investiert, und der Anteil der selbst ausgelieferten Bestellungen hat sich im Juni gegenüber Februar bereits auf 8% verdoppelt, in Seoul liegt der Anteil sogar bei 29%. Das Unternehmen wird diesen Service auf weitere Städte ausweiten und strebt an, im Dezember ein Volumen von 15 Millionen Bestellungen mit dem eigenen Lieferdienst zu erreichen.





ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

ÜBER WOOWA

Woowa betreibt Südkoreas führende Online-Plattform für Essenslieferungen, welche unter der Marke "Baedal Minjok" aktiv ist. Woowa arbeitet unablässig daran, Innovationen in der Essenslieferindustrie unter anderem durch Crowd-Sourcing-Fahrersysteme, Robotertechnologie und virtuelle Küchen voranzutreiben. Woowa hat zudem einen Lieferservice für Lebensmittel namens "B Mart" eingeführt, der Lebensmittellieferungen in unter 30 Minuten ermöglicht. Woowa betreibt seinen Service in Südkorea, Vietnam und Japan.

PRESSEKONTAKT

Kingsum Li

Specialist, Corporate & Financial Communications

+49 151 112 086 22

press@deliveryhero.com



INVESTOR RELATIONS-KONTAKT

Christoph Bast

Head of Investor Relations

+49 160 30 13 435

ir@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



[1] Im Jahr 2020 verarbeitete die Woowa-Gruppe 729 Millionen Bestellungen (+75% gegenüber dem Vorjahreszeitraum).