In Deutschland kletterte die Inflationsrate mit 3,9 Prozent p.a. auf den höchsten Wert seit Dezember 1993 und erinnert dadurch die Anleger daran, verstärkt Inflationsschutz zu betreiben.Am Nachmittag stehen weitere Daten zur Entwicklung der Geldentwertung in der Eurozone zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich im August die Teuerung europaweit von 2,2 auf 2,7 Prozent p.a. beschleunigt haben. Auf der Konjunkturseite dürfte in ...

