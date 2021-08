Porsche verwässert seinen "Made in Germany" Anspruch. Die erste Fabrik außerhalb von Europa ist in Planung. Gerüchte um Apple. Die neuen iPhones sollen Satellitenkommunikation erlauben. Zoom stürzt nach dem Quartalsbericht ab. Die Prognose bleibt unter den Erwartungen.China steht heute früh unter Druck. Als einziger Aktienmarkt in Asien verlieren die chinesischen Aktien deutlich an Wert. Der China A50 Index wird zeitweise mehr als -1,76 % im Minus gesehen. Seoul und Tokio können sich dagegen leicht im Plus halten. Der Terminmarkt ist ...

