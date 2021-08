Anhaltend hohe Inflationsraten verteuern künftig auch Kredite Preise für Immobilien werden in den nächsten Jahren weiter deutlich steigen Private Kapitalanleger sollten jetzt in Immobilien investieren Walldorf, 31. August 2021: Immobilien galten für viele private Investoren traditionell als sichere Geldanlage mit attraktiven Renditen. Doch in den vergangenen Jahren haben stark steigende Immobilienpreise dem Ruf des Betongolds als rentables Anlageobjekt geschadet. Neben Preissteigerungen im Wohnsegment ...

