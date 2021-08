Die Bauwirtschaft verzeichnet heuer ein rasantes Wachstum. Das zeigt sich auch in der Betrachtung einzelner Warengruppen. Der Umsatz in 32 Warengruppen stieg im Durchschnitt um rund 18 Prozent, heißt es in einer Analyse des Branchenradars. Der Umsatz mit klassischen Baustoffen stieg im ersten Halbjahr um 19 Prozent, bei Dämmstoffen und Mauersteinen gab es fünfzehn bis siebzehn Prozent Plus, bei Fertigteilhäusern ...

