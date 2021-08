Am Dienstag wird den deutschen Anlegern erneut Mischkost vorgesetzt, was die Vorgaben betrifft. An der Wall Street schlossen der S&P 500 und der Nasdaq auf Rekordhoch, die Standardwerte gingen hingegen leicht im Minus in den Feierabend. In China tendieren die Börsen am Morgen schwächer, in Tokio deutlich fester. Der DAX klettert im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 15.923 Zähler. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

