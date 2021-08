Singapur (ots/PRNewswire) - Ausnutzung der attraktiven Stahlpreise, um mehr Schiffe zu den Recyclingwerften zu bringenSchiffe werden in der Regel nach 15 bis 20 Jahren der Nutzung abgewrackt. Der Druck der Pandemie hat jedoch einige Reeder dazu gezwungen, sich durch das frühzeitige Abwracken von Schiffen Kapital zu beschaffen und so von den attraktiven Stahlpreisen zu profitieren. Aufgrund des zyklischen Charakters der Schiffsabwrackung ist es für viele Schiffseigner auch wichtig, den Zeitraum zu treffen, in dem die Stahlpreise am höchsten sind. Marine Online schließt die Lücke zwischen Reedern und dem Marktgeschehen, indem das Unternehmen zuverlässige Informationen anbietet, die es den Reedern ermöglichen, ihre Investitionen zum richtigen Zeitpunkt zu maximieren.Das Team von Marine Online kennt die neuesten Marktstimmungen, auch im Abwracksektor, genau. Ausgestattet mit einer ausgeprägten analytischen Begabung können Reeder auf günstige Verhandlungsergebnisse hoffen und sich auf fundierte Ratschläge zu den vorherrschenden Marktbewegungen verlassen. Darüber hinaus ist das Team von Marine Online stets bereit, die bestmöglichen Empfehlungen im Interesse der Kunden auszusprechen.Bharat Bahl, Vertriebs- und Einkaufsleiter von Marine Online, bemerkte dazu: "Unsere erfolgreichen Verhandlungen sind darauf zurückzuführen, dass wir den Abbruchmarkt gut kennen - insbesondere die Erträge (Stahlpreise), die mit dem richtigen Timing verbunden sind. Wir sind bestrebt, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre ausgedienten Vermögenswerte in optimale Renditen umzuwandeln. Darüber hinaus unterstützen wir Reeder bei der reibungslosen und pünktlichen Ankunft ihrer Schiffe auf der Abwrackwerft. Unsere starken Verbindungen zu über 700 Häfen weltweit und 10.000 autorisierten Dienstleistern ergänzen unseren Service und unsere Leistungsbereitschaft."Marine Online ist eine kundenorientierte Plattform, die Fachleuten aus dem maritimen Bereich effektive Lösungen für den Verkauf (https://www.marineonline.com/snp/buy-ships?utm_source=MOL%20news%20site&utm_medium=traffic&utm_campaign=cta-banner-snp) sowie den Einkauf von Schiffen bietet. Bis heute hat Marine Online sowohl für Käufer als auch für Verkäufer weltweit Transaktionen getätigt.Informationen zu Marine Online (Singapur) Pte LtdMarine Online ist die erste integrierte Plattform der Welt, die sich auf maritime Dienstleistungen für den globalen Markt spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und bietet regionalen Reedern und Frachtführern über seine revolutionäre Plattform für künstliche Intelligenz und Big Data verschiedene maritime Dienstleistungen an. Mit einem Portfolio von 8 wichtigen Dienstleistungen gestaltet Marine Online die Zukunft des Seeverkehrs, indem das Unternehmen Spitzentechnologie einsetzt, um Geschäftsmöglichkeiten und Verbindungen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.marineonline.comPressekontakt:Media Relations+65-6571-5888marketing@marineonline.comOriginal-Content von: Marine Online (Singapore) Pte. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156428/5007260