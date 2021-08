Damit Sie wissen, was und wen Sie in diesem Jahr auf dem 2. Rubber & Mobility Summit erwarten dürfen, stellen wir Ihnen in loser Folge einige unserer Vortragenden vor. Heute: Dr. Matthias Soddemann, VP Advanced Technology, Dätwyler Sealing Solutions. Wie verändert der Wandel hin zu alternativen Mobilitätskonzepten Ihre Entwicklungsarbeit technischer Elastomerprodukte? Die Geschwindigkeit mit der die strukturelle und technische Änderung in der Mobilität voranschreitet ist enorm und beschleunigt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...