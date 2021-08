Unterföhring (ots) - 31. August 2021.Jenke von Wilmsdorff geht in seinem vielleicht persönlichsten Experiment "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?" am Montagabend auf ProSieben auf Shoppingentzug - sehr gute 14,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen sehen ihm dabei zu. Und nehmen die Sendung auch zum Anlass, ihr eigenes Konsumverhalten zu reflektieren, wie sie auf Social-Media unter dem Hashtag Jenke mitteilen.Im Anschluss sehen sehr schöne 13,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen "JENKE. Live. Der Talk danach".ProSieben ist mit 10,1 Prozent Tagesmarktanteil (Z.: 14- 49 J.) Marktführer am Montag.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 31.08.2021 (vorläufig gewichtet: 30.08.2021)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5007281