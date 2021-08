DJ Vivendi verkauft weitere 2,9 Prozent an UMG an Pershing Square

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der Hedgefonds Pershing Square Holdings Ltd stockt bei der Vivendi-Tochter Universal Music Group weiter auf. Wie die Vivendi SE mitteilte, erwirbt Pershing weitere 2,9 Prozent an UMG zu einem Preis von 1,15 Milliarden US-Dollar. Damit hält Pershing 10 Prozent an UMG, wie beide Unternehmen im Juni vereinbart hatten. Zuvor hatte Pershing 7,1 Prozent an UMG besessen.

Der französischen Mediengruppe zufolge basiert der Kaufpreis auf einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 35 Milliarden Dollar für UMG insgesamt.

Die Transaktion soll am 9. September abgeschlossen sein.

August 31, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

