Neuer Green Bond - die reconcept GmbH begibt eine neue börsennotierte Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3E5WT0) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren. Die Anleihe, welche auch als reconcept Green Bond II bezeichnet wird, ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,25 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Emissionserlös der Unternehmensanleihe fließt vor allem in den Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind demnach Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland.

Zeichnungsphase im September

Die Zeichnungsphase für den Green Bond beginnt bereits morgen. Interessierte Anleger können den reconcept Green Bond II ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro ab dem 1. September 2021 direkt über die reconcept GmbH (www.reconcept.de/ir) zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 13. bis 29. September 2021 auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt möglich.

Hinweis: Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial

