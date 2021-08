Braunschweig (ots) - RESALE feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum: Im August 1996 ging das Portal weltweit als erster Gebrauchtmaschinenmarktplatz online. Während der Großteil der Bevölkerung mit dem Begriff Internet noch nicht viel anzufangen wusste, entschieden sich die Gründer Edgar Keser und Thomas Grün dazu, das damals noch recht unbekannte Netz als neue Vertriebs- und Marketingform für den Gebrauchtmaschinenhandel zu nutzen. Sie waren damit vor 25 Jahren absolute Vorreiter und haben RESALE zu einem der führenden Marktplätze im Gebrauchtmaschinenmarkt gemacht - Grund genug, die Erfolgsgeschichte zum Jubiläum Revue passieren zu lassen.RESALE: Vorreiter auf seinem GebietRESALE erkannte als Vorreiter auf seinem Gebiet die Bedeutung des neuen Mediums Internet und schätzte dessen Potenzial, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge nachhaltig zu verändern, richtig ein. Zusätzlich zu Produktpräsentation oder Onlinepublikationen sollten Online-Handelsplätze in der Folgezeit immer mehr an Bedeutung gewinnen und zu einem wichtigen Vertriebsinstrument werden. Dieses Potenzial identifizierten die beiden Gründer bereits in der Anfangszeit, sodass sie auf dem europäischen Markt unabhängig von amerikanischen Anwendungen Akzente setzten. Statt als Kopie bestehender US-Ideen durchzustarten, entstand mit RESALE in Deutschland ein einzigartiges Geschäftsmodell.Von den Anfangsjahren bis heute1996 - noch vor Google - ging RESALE als Portal für Gebrauchtmaschinen online. Bei den Nutzern fand es schnell Anklang und die ersten Maschinen wurden schon bald erfolgreich verkauft. Gerade weil in diesem Bereich Neuanschaffungen mit enorm hohen Kosten verbunden sind, bietet sich mit dem Kauf gebrauchter Geräte eine große Chance für Unternehmen, Kosten zu sparen und schnell über das benötigte Equipment zu verfügen. Und durch das Internet, das mit wenigen Klicks die größten Distanzen überwindet, vergrößert sich dieses Potenzial um ein Vielfaches.Der Online-Marktplatz RESALE wurde rasch zur wichtigen Schnittstelle zwischen Käufern und Verkäufern und überbrückte so auf transparente Art und Weise die Entfernung zwischen den Marktteilnehmern. Von Anfang an wurden sowohl Angebots- als auch Gesuchinserate veröffentlicht, wobei in den ersten Jahren ein Drittel aller Anzeigen Gesuche waren. Im ersten Jahr waren diese Inserate noch kostenpflichtig. Im zweiten Jahr stellte RESALE auf ein kostenloses Modell um, wodurch in der Folge immer mehr Besucher gewonnen werden konnten.Mit der Bedeutung des Internets wuchs auch die Anzahl der Nachahmer von RESALE. Seit dem beginnenden Internetboom ab 1999 wurde das Geschäftsmodell vielfach kopiert. Doch RESALE schreibt 25 Jahre später seine Erfolgsgeschichte immer weiter: Heute sind mehr als 140.000 Verkaufsangebote für gebrauchte Maschinen und Anlagen online. Und ein nicht verfügbares Produkt kann unkompliziert über eine Suchanfrage in der jeweiligen Maschinenkategorie gefunden werden.Angebot im ÜberblickDas Geschäftsmodell von RESALE funktioniert nicht provisionsbasiert, sondern auf Basis von Insertionsgebühren, wobei sich die Tarife nach Zeitraum und Funktionsumfang staffeln. Die Nutzer können sowohl Verkaufs- als auch Auktionsangebote für die verschiedenen Bereiche wie Metall- und Holzverarbeitungsmaschinen, Landmaschinen, Verfahrens- und Lagertechnik sowie Bürotechnik inserieren.Das Portfolio von RESALE wurde kontinuierlich um einen Auktionskalender, ein Händlerverzeichnis und einen Treuhandservice erweitert. Letzterer ermöglicht es Verkäufern und Käufern, die Zahlung über ein Treuhandkonto abzuwickeln. Auf diese Weise entfallen die Vorleistungen ohne Sicherheiten und das Risiko wird für beide Seiten minimiert. Als Gebrauchtmaschinenmarktplatz bietet RESALE umfassende Informationen zu den verschiedenen Maschinen, etwa im Rahmen der eigenen RESALE-Zeitschrift, die kostenlos auf der Webseite heruntergeladen werden kann.Pressekontakt:RESALE GmbH & Co. KGDipl.-Ing. Thomas GrünIm Gettelgarten 4838108 BraunschweigTelefon: 0531 27 02 72 7E-Mail: post@resale.dehttps://www.resale.de/Original-Content von: RESALE GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158377/5007311