Zürich (awp) - Die Schweizer Aktienbörse ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen in die Sitzung gestartet. Nach dem sehr ruhigen Wochenauftakt mit sehr tiefen Volumina wagten sich wieder vermehrt Käufer an den Markt zurück, meinen Händler. Für grössere Bewegungen fehlten jedoch die Impulse. Denn nach dem Notenbanker-Treffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...