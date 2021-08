von Sven Parplies, €uro am SonntagNach dem drastischen Rückgang in der Pandemie zögen die Ticketveräufe wieder an, berichtet Firmenchef Klaus-Peter Schulenberg. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von CTS Eventim von 13,9 Millionen auf 45,7 Millionen Euro, liegt damit aber noch immer auf einem niedrigen Niveau. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...