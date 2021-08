Die Wiener Börse ist am Dienstag etwas höher in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.30 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 3.618,94 Punkten. Der ATX-Prime gewann 0,26 Prozent auf 1.833,25 Zähler.Die Aufmerksamkeit richtet sich am zweiten Handelstag der Woche auf die Preisentwicklung in der Eurozone, ehe am Nachmittag die Blicke auf Stimmungsdaten aus den Vereinigten Staaten ...

