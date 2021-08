DJ PTA-News: medondo holding ag: Umfirmierung der amalphi AG in medondo holding AG - Neuer Name im Handelsregister eingetragen

München (pta009/31.08.2021/09:30) - Umfirmierung der amalphi AG in medondo holding AG - Neuer Name im Handelsregister eingetragen - Umfirmierung der bisherigen amalphi AG erfolgreich abgeschlossen - Großes Kundeninteresse für erste Software-Module von medondo - Vermarktung des medondo managers startet 2022

München, 31. August 2021: Die medondo Holding AG (ISIN: DE0008131350) gibt bekannt, dass die von der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juli 2021 beschlossene Umfirmierung der Gesellschaft von amalphi AG in medondo holding AG in das Handelsregister eingetragen wurde. Auch der Sitz der Gesellschaft hat sich geändert, er befindet sich nun in der Tattenbachstraße 6, München.

Die Namensänderung reflektiert sowohl das neue Geschäftsmodell als auch die neue Struktur des Unternehmens. Unter der Holding befinden sich 100%ige Tochtergesellschaften, die verschiedene Service-Bereiche für Praxen rund um das Kerngeschäft, die voll integrierte Praxissoftware für Arztpraxen, abdecken. Die im Dezember 2020 zu 100 % übernommene medondo AG entwickelt und vermarktet eine innovative und modular aufgebaute Cloudsoftware für Arztpraxen und Kliniken, die den zurzeit typischen Flickenteppich von schlecht integrierten Insellösungen durch ein einziges voll integriertes System ersetzt. Mit dem Ansatz einer voll integrierten Praxis-Software für Ärzte hat medondo einen bedeutenden USP. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und einer regelbasierten Ablaufsteuerung werden Prozesse weitgehend automatisiert und die Einhaltung von Qualitätsstandards sichergestellt.

Peter Biewald, Vorstand der medondo Holding AG, kommentiert. "Nach der vollständigen Übernahme der medondo AG und dem Verkauf des früheren Kerngeschäfts der amalphi AG öffnen wir mit dem neuen Unternehmensnamen ein weiteres Kapitel unserer Neuausrichtung - die neue Firmierung zeigt nun auch nach außen, wofür wir künftig stehen: eine neue Generation von Praxissoftware, die für besseren Patientenservice und einen nachhaltigen Praxiserfolg ihrer Kunden steht. Die ersten Software-Module von medondo werden seit Frühjahr 2021 vertrieben und stoßen im Markt bereits auf großes Interesse. Mit der ab 2022 geplanten Vermarktung des medondo managers, der u. a. auch ein integriertes regelbasiert arbeitendes Abrechnungssystem enthält, erwarten wir nochmals deutlich steigende Kundenzahlen. Zur Vorbereitung des Markteintritts arbeiten wir derzeit an der weiteren Stärkung des Vertriebs, unter anderem befinden wir uns aktuell mit mehreren potenziellen Kooperationspartnern im Gespräch."

Kontakt: Investor Relations medondo holding AG, Tattenbachstrasse 6, 80538 Müchen, ir@amalphi.de

