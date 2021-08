Der Bitcoin hat sich in den vergangenen Wochen spürbar von seinen Tiefs erholt. Eine Fortsetzung der Rally hat aus charttechnischer Sicht zunächst das Potential für Kurszuwächse auf 60.000 USD. Doch noch ist die die Korrektur in vollem Gange. Wohin die Reise kurzfristig geht, entscheidet sich an der Marke von 47.000 USD. Aufwärtstrend hat Potential auf 60.000 USD Seit der erfolgreichen Verteidigung der Unterstützung im Bereich von 29.000 USD konnte ...

