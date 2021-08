Berlin (ots) - Was machen Red Bull, Coca Cola, oder Nike anders als andere Unternehmen? Was steckt hinter dem Erfolg von Tesla und Co.? Der internationale Medienunternehmer kennt die wirksamen Strategien dieser Unternehmen, und half mit seiner für Deutschland wohl außergewöhnlichen Methode des Blockbuster Storytelling - made in Hollywood bereits einer Vielzahl an Unternehmen, deren Produkte in den Köpfen und Herzen der Kunden zu platzieren.Leisetreterei ist die falsche Einstellung...oder gesehen, sagt Giers selbstbewußt. Für den Medienexperten Giers ist leise wohl auch ein Fremdwort. Er ist einer der immer hoch am Wind segelt, wie das Forbes-Magazine über ihn schrieb. Gerade in Pandemiezeiten verhalf er Unternehmen & Freiberuflern durch die Kombination außergewöhnlicher Geschichten und starker Medienpräsenz zu Höhenflügen, als deren Wettbewerber in großer Vielzahl ums Überleben kämpften oder in der Insolvenz verschwanden. Für viele war das Festhalten an der alten deutschen Tugend der Leisetreterei zum Verhängnis geworden.Der Medien & Storytelling Experte Giers sagt: Gute Geschichten faszinieren uns nicht nur, sondern sie ziehen uns in den Bann. Wer also etwas sagen will, tut gut daran seine Botschaft in eine gute Story zu verpacken. Die Wirkung von Storytelling war schon immer besonders, jedoch in den letzten eineinhalb Jahren der Covid Pandemie, in den digitalen Medien höchste Bedeutung erhielten, nie wichtiger. Im gleichen Maße steigen die die Chancen für Unternehmer, Freiberufler und Künstler exponentiell und das Storytelling entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Methoden in der zeitgemäßen Unternehmenskommunikation.Blockbuster Storytelling - made in Hollywood vs.technische Bauleistungsbeschreibung made in Deutschland"Emotionen sind die neuen Fakten" sagt Giers. Mit rein sachlichen und rationalen Fakten sucht man das Gehör und die Aufmerksamkeit der Kunden vergebens. Anders verhält es mit emotionalisierenden Stories, die den Kopf und das Herz ansprechen. Facts tell and stories sell... Das diese Aussage bereits bittere Realität ist, merkt insbesondere der deutsche Mittelstand, denn laut einer Umfrage des Content Anbieters Territory nimmt nur noch jeder 15. Konsument - und damit nur noch 6 Prozent der Marktteilnehmer - im Markt Produkte aus dem Mittelstand als innovativ, kreativ oder hip war. "Umso wichtiger ist es für KMUs, durch gezielte Storytelling-Kampagnen an ihrem Image zu arbeiten und potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen" so der Medienexperte Giers. "Die Kunden wollen kaufen, man muss nur wissen, wie man sie erreicht!"Von der Wirkung guter GeschichtenMarken wie Apple, Redbull & Co sind in aller Munde, wenn es um die besten Brand-Stories im Markt geht. Doch was genau steckt hinter deren Erfolgskonzept? Was machen sie anders als deutsche Unternehmen & Marken und warum versinken deutsche Unternehmen im Treibsand der Mittelmäßigkeit? Der Medienexperte Marcus Giers erlebt gerade eine Flut an Anfragen, die nicht mehr zu bewältigen sind. Kein Wunder, denn er gilt als einer der herausragenden Storytelling-Experten und wurde für seine Arbeit - wie übrigens Sandra Bullock, Tom Hanks und andere Hollywoodgrößen auch - vom World Film Institute ausgezeichnet und arbeitet seit Jahren mit den erfolgreichsten Hollywood Blockbuster Produzenten & Oscargewinnern zusammen. Seine Expertise ist die große Chance für jeden Freiberufler und vor allem für den deutschen Mittelstand, aber..Was bringt die beste Story, wenn sie niemand kennt?Der deutsche Markt hält eine Reihe von Angeboten bereit, wenn es um Storytelling geht. Für ein kleines Vermögen von zig tausenden von Euros kann man (Online-)Seminare buchen, um sich das Geheimnis guter Stories anzueignen. Und viele werben mit spektakulären Begrifflichkeiten - aber außer heißer Luft und gut rezitierten Texten aus der amerikanischen Literatur bieten die Anbieter & Agenturen nicht viel. Online-Kampagnen auf Facebook, Instagram & Co sind die deutschen Geheimtipps für eine reichweitenstarke Kampagne. Doch ist das Kaufinteresse auf den sozialen Plattformen nachweislich sehr niedrig und eher als Zufall, denn als Ergebnis einer Strategie zu verbuchen. Gute Geschichten brauchen das richtige Publikum, sonst ist das Geld gleich verbrannt.Garantierte Medienpräsenz in ZielmärktenAnders als alle anderen Anbieter entwickelt Marcus Giers für seine Kunden die Stories zusammen mit renommierten Journalisten der internationalen Leitmedien sowie den führenden Erfolgsmachern der Hollywood-Traumfabrik. Darüber hinaus garantiert Giers seinen Mandanten nicht nur die Publizierung ihrer Stories in den führenden Leitmedien Deutschlands, Europas & den USA, sondern garantiert schriftlich verbrieft, wie er sagt, die Reichweite zu hunderttausenden oder Millionen Sichtkontakten innerhalb der relevanten Zielgruppe im Markt seiner Kunden. 