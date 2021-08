Berlin (ots) - Das 'Radio der Zukunft' glänzt mit herausragenden NutzungszahlenDer Südwestrundfunk (SWR) hatte Ende 2019 die Neuentwicklungen seiner Apps für die Radiowellen SWR1, SWR3, SWR4 und DASDING an die Digitalagentur TBO vergeben. Die Berliner setzten sich in einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren gegen zehn Konkurrenten mit Audio- und Streaming-Erfahrungen erfolgreich durch. Seit nun einem Jahr ist die Hörfunk-App-Flotte im Einsatz und die Ergebnisse sind herausragend.Die Downloadzahlen haben sich verdoppelt und ein Drittel mehr Hörer streamt das Programm über die neuen Apps.Somit ist die SWR3 App mit über 55.000 Bewertungen und 4,7 Sternen bei iOS sowie 4,7 Sternen bei Android aktuell die beliebteste Radio-App in Deutschland.Zusätzlich ist die SWR3 App von Google zur App des Jahres 2020 ausgezeichnet worden. In der neuesten Version kann man alle Spiele der 1. Fußball-Bundesliga live und in voller LängeRuslan Krohn, Gründer und Geschäftsführer von TBO, sagt: "Es ist schön zu sehen, dass sich die intensive Arbeit an diesem innovativen Audio-Produkt speziell beim Nutzer durchgesetzt hat. Die Store-Bewertungen sind hervorragend. Wir sind sehr zufrieden, dass wir gemeinsam mit dem SWR diese erfolgreichen und innovativen Radiomarken auf Smartphones und Tablets neu und vor allem erfolgreich entwickeln konnten und in Zukunft weiterentwickeln werden."Über TBOTBO zählt zu den führenden Digitalagenturen in Deutschland. Sie begleiten und beraten Unternehmen im Bereich der Digitalisierung sowie in der digitalen Produktentwicklung und -strategie. Als Experten für Audio- und Radio-App-Entwicklungen arbeitet die Berliner Agentur u.a. für die Marktführer im privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk.Die von TBO entwickelten Apps nutzen über 10 Millionen Menschen täglich. Mit mehr als 500.000 Bewertungen mit durchschnittlich 4,5 Sternen in den Stores schafft TBO relevante Produkterlebnisse für den Nutzer. TBO belegte 2017, 2018, 2019 und 2020 im kress-Ranking Platz 3 der wichtigsten Digitalagenturen Deutschlands.Pressekontakt:TBO INTERACTIVE GmbH & Co. KGRuslan KrohnGenthiner Str. 810785 Berlin+49 151 588 86425Original-Content von: TBO INTERACTIVE GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138523/5007359