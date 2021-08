Die Aktie des deutschen Autobauers Volkswagen hat sich wieder zurückgekämpft. Nachdem sie vor knapp vor zwei Wochen unter starken Verkaufssignalen bis an die 200-Tage-Linie zurücksetzte, konnten positive Vorzeichen aus China den Wert beflügeln. So sieht jetzt die charttechnische Lage aus.Nachdem die Volkswagen-Aktie Mitte August eine abfallende Dreiecksformation an der 200-Euro-Marke nach unten aufgelöst hatte, setzte sie innerhalb von wenigen Tagen bis an die wichtige Unterstützung an der 200-Tage-Linie ...

