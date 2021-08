Boston (www.anleihencheck.de) - Simona Mocuta, Senior Economist bei State Street Global Advisors, kommentiert die aktuelle Jackson Hole-Konferenz.Die mit Spannung erwartete Rede des FED-Vorsitzenden Powell auf dem Jackson Hole-Symposium habe etwas enttäuschend gewirkt. Unter dem Titel "Monetary Policy in the Time of Covid" habe sich die Rede fast ausschließlich auf die Inflationsdynamik und die Gründe konzentriert, warum die FED den jüngsten Inflationsanstieg weiterhin als vorübergehend ansehe. Nichts davon sei wirklich neu gewesen und die Rede habe auch nicht versucht, eine endgültige Schlussfolgerung zu ziehen. Wie wir bereits seit Monaten argumentiert hatten, "wird die Zeit zeigen, ob wir eine nachhaltige Inflation von 2 Prozent erreicht haben", so Simona Mocuta von State Street Global Advisors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...