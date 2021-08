Hannover (www.anleihencheck.de) - Jerome Powells Auftritt anlässlich der FED-Konferenz in Jackson Hole hallt am Rentenmarkt noch nach, so die Analysten der Nord LB.Erwartungsgemäß habe der Chef der US-Notenbank gewisse Hinweise in Richtung einer bevorstehenden vorsichtigen Normalisierung der Geldpolitik in den USA geliefert. Dabei liege die Betonung ohne jeden Zweifel auf dem Wort vorsichtig! Diese Signale hätten die Analysten nicht überrascht. Powell hätte sogar durchaus noch etwas mehr Klarheit schaffen können. Sein aktueller Auftritt habe das Renditeniveau in den USA also eher gedämpft. ...

